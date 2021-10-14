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Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

14.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda yerini almaya hazırlanan Destan dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Drama, aşk ve aksiyon türündeki dizi Emir Khalilzadeh tarafından yönetilecek. Dizinin senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınıyor. İşte merak edilenler...

Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Yeni yayın döneminde seyircileri ekranlara kilitleyecek bir dizi daha geliyor. Başrollerinde Hercai'nin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile Sefirin Kızı dizisinin "Ömer"i Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan dizisi, yayınlandığı ilk tanıtım ile şimdiden dikkatleri topladı. İşte Destan dizisinin konusu ve oyuncuları...

DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Destan dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

DESTAN KONUSU NEDİR?

Akkız, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızıdır. Destan dizisinde Akkız ile Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşk işlenir.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ebru Şahin
  • Selim Bayraktar
  • Edip Tepeli
  • Deniz Barut
  • Burak Tozkoparan
  • Burak Berkay Akgül
  • Ecem Sena Bayır
  • Esra Kılıç
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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Destan dizisi
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