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Destan neden yok? Destan dizisi final mi oldu?

04.01.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Edip Tepeli ve Ebru Şahin'inn paylaştığı Destan dizisi, ilk bölümlerinden itibaren seyirciden tam puan aldı. Salı akşamları ekrana gelen Destan dizisinin 4 Ocak yayın akışında yer almaması, ''Destan neden yok?'' ve ''Destan dizisi bitti mi?'' gibi soruları gündeme getirdi.

Destan neden yok? Destan dizisi final mi oldu?

ATV'nin iddialı yapımlarından Destan dizisi, en son 6. bölümüyle ekrana gelmişti. Sevilen dizinin yayın akışında yer almaması, izleyicileri endişelendirdi. Peki Destan neden yok? İşte yanıtı...

DESTAN NEDEN YOK?

Salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Destan'ın, bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin, 11 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Destan neden yok? Destan dizisi final mi oldu?

4 OCAK ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan - Özel Bölüm

22:00 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

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Anahtar Kelimeler:
atv Ebru Şahin Edip Tepeli Destan dizisi
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