Destan neden yok? Destan dizisi final mi oldu?

ATV'nin iddialı yapımlarından Destan dizisi, en son 6. bölümüyle ekrana gelmişti. Sevilen dizinin yayın akışında yer almaması, izleyicileri endişelendirdi. Peki Destan neden yok? İşte yanıtı...
Salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Destan'ın, bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin, 11 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan - Özel Bölüm
22:00 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
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