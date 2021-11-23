Destan Temur Tegin kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, aslen nereli?

Muhteşem prodüksiyonu ile ilk bölümüyle ekrana gelen Destan dizisinde Temur Tegin ile ilgili aramalar yapılıyor.. Peki ATV ekranlarında başlayan Destan diziisnde Temur Tegin kimdir?

DESTAN DİZİSİ TEMUR TEGİN KİMDİR?

Destan diizisinin Temur Tegin'i izleyiciler tarafından merak ediliyor. Karakteri canlandıran Burak Tozkoparan 14 Kasım 1992, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

Rizeli anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Finali 2 Nisan 2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılmış olan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile 1. olmuştur. Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi 'ni temsil ettiği yarışma sonrasında eğitimine Okan Üniversitesi'inde olarak Sinema ve Televizyon Bölümünde devam etmektedir.

Müzik kariyerinde ise pek çok grupla birlikte çalışmıştır. Bir dönem "Olcayto Ahmet Tuğsuz'un eşliğinde kurulan Pervane grubunun bateristliğini yapmıştır.

Tozkoparan, oyunculuk kariyerinde ise ilk adımı; 2014'te "Star TV'de" yayınlanan Paramparça dizisindeki Ozan Gürpınar karakteriyle atmıştır. İlk sinema filmi ise; Gönenç Uyanık'ın yönettiği, 12 Şubat 2016'da vizyona giren Hesapta Aşk 'tır. Filmde oyuncu Mert karakterini canlandırmıştır.



