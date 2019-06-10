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Destroy All Humans Remake PC ve konsollar için geliyor

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TEKNOLOJİ  | 10.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

İlk olarak 2005 yılında satışa sunulan ve bir uzaylı olarak insan ırkını yok etmeye çalıştığımız fantastik senaryosuyla dikkat çeken Destroy All Humans Remake olarak tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olacak.

Destroy All Humans Remake PC ve konsollar için geliyor

THQ Nordic ve Black Forest Games işbirliğiyle geliştirilen Destroy All Humans, 2005 yılında raflardaki yerini almıştı. Oyun ilginç senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Genel olarak oyunlarda iyi taraf olup, insanları kötü ya da karanlık güçlerden kurtarmaya alışkınız. Bu senaryo pek çok oyunda aynı şekilde karşımıza çıkıyor.

Destroy All Humans ise alışılageldiğin dışında farklı bir konsepte sahipti. Oyunda Crypto-137 isimli şeytani bir uzaylıyı kontrol ediyorduk.

1950’li yıllarda geçen oyundaki temel amacımız ise dünyayı her zaman uzaylı istilalarından savunan ABD hükümetini yerle bir ederek, insanlığa son vermek.
İşte bu fantastik senaryoya sahip olan yapım bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. Üstelik remake olarak.

THQ Nordic tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Destroy All Humans Remeke’in 2020 yılında satışa sunulacağı belirtildi.

Oyun şimdilik PC, PS4 ve Xbox One için duyuruldu. Remake versiyonun Nintendo Switch için gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.

Oyun için yayınlanan tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Destroy All Humans Remake oyun pc

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