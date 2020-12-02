Detaylar korkunç! Yağmur Aşık, Emre Aşık’ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi iddiası

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile araçta beraberinde olan Erdi Sungur, geçen mart ayında Düzce’de yol uygulaması yapan jandarma aracına çarparak kaçtı.
Jandarma, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık’ı yakaladı.Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisinden Emre Aşık’ı öldürmesini istediğini iddia etti.
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisine Emre Aşık’ı öldürmesi için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti.
Ben Yağmur ile Emre Aşık’ı öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Yağmur Aşık bana konuyu teklif ettiğinde de kabul etmedim.
İstanbul’dan Düzce’ye geldiğimiz sırada bir dinlenme tesisini geçtikten sonra yol kenarında durduk. Arkamıza bir araç geldi. Aracın arkasında bir kişi oturuyordu.
Bu kişi bizi görünce Yağmur’a beni kast ederek, ‘Bu mu?’ diye sordu. Yağmur da, ‘Evet bu efendim’ dedi. Araçtaki kişi bana, ‘Emre olayını biliyorsun’ dedi. Ben de ‘Ne olayı’ dedim.
Bu kişi bana ‘Yapabilecek misin, yurt dışına çıkacak mısınız?’ diye sordu. Daha sonra aynı kişi Yağmura ‘Para hazır mı?’ dedi. Yağmur valizden içerisinde para olan poşeti çıkararak bu kişiye verdi.
Yağmur Aşık ile konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak Emre Aşık’tan daha fazla nafaka almanın ve çocukları vasıtasıyla kalacak malın derdindeydi.
Görüşmelerimizde Emre Aşık’ı öldürtmek istediğinden konuşuyordu. Zaman zama n bana bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de şimdiye kadar işlemiş olduğum suçların ufak tefek suçlar olduğunu bu şekilde bir suçu işleyemeyeceğimi söyledim.
Yağmur Aşık ile İlyas Yılmaz’ın evine gittiklerini söyleyen Erdi Sungur, şöyle devam etti:
İlyas ile Yağmur uyuşturucu içtikleri sırada konuşmalar geçti. Yağmur, İlyas’a neden cezaevinde yattığını sormuştu. İlyas da makara olsun diye, 3 tane adam öldürdüm o yüzden yattım dedi.
Bunun üzerine Yağmur da espri olarak, ‘Emre Aşık’ı öldürsene’ dedi. İlyas da ‘Tamam öldürürüm kaç para vereceksin’ dedi. Yağmur da ‘5 milyon vereyim’ dedi.
Tanık İlyas Yılmaz ise ifadesinde Emre Aşık’ın öldürülmesi durumunda cesedin gömüleceği tenha bir göstermesini istediklerini, kendisine 10 milyon lira para teklif edildiğini iddia etti.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame bugün Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.
“Kasten adam öldürme” suçlamasıyla açılan davaya katılmak için Emre Aşık adliyeye avukatıyla birlikte geldi. Erdi Sungur da duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.
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