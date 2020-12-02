Detaylar korkunç! Yağmur Aşık, Emre Aşık’ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi iddiası

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile araçta beraberinde olan Erdi Sungur, geçen mart ayında Düzce’de yol uygulaması yapan jandarma aracına çarparak kaçtı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık’ı yakaladı.Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisinden Emre Aşık’ı öldürmesini istediğini iddia etti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisine Emre Aşık’ı öldürmesi için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti.

Ben Yağmur ile Emre Aşık’ı öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Yağmur Aşık bana konuyu teklif ettiğinde de kabul etmedim.

İstanbul’dan Düzce’ye geldiğimiz sırada bir dinlenme tesisini geçtikten sonra yol kenarında durduk. Arkamıza bir araç geldi. Aracın arkasında bir kişi oturuyordu.