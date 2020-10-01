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Yağmur Sarnıç'tan bomba Emre Aşık iddiası! 'Aysun Kayacı da biliyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki kavga gittikçe büyüyor. Sarnıç'ın kendisini öldürmek için tetikçi tuttuğunu duyan Emre Aşık basın açıklaması yapmıştı. O açıklamadan sonra Yağmur Sarnıç yeni açıklamalar yaptı ve olaya Emre Aşık'ın eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı da dahil etti.

Magazin basını uzun süredir Emre Aşık ve boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç arasında yaşananları konuşuyor. Yağmur Sarnıç'ın olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozan Sarnıç, Emre'nin eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı da sürece dahil ederek kendini savundu.

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"AYSUN KAYACI HER ŞEYİ BİLİYOR"

Açıklamasının devamında Emre Aşık'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan Yağmur Sarnıç, "Aysun Kayacı da benim bildiğim her şeyi biliyor. Emre, FETÖ suçlamalarından sonra itirafçı oldu. Emre'nin kod adı var; Serkan..." ifadelerini kullandı.

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Emre Aşık ve Aysun Kayacı 7 yıllık ilişkilerini aniden bitirerek bir döneme damga vurmuştu.

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