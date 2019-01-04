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Detoks etkisi yaratan 5 kış besini

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

Özellikle sigara, alkol tüketen ve genelde fast food ürünlerle beslenenler için neredeyse tüm organları temizleyen karışımlardan bahsedeceğiz. İşte vücudu zararlı maddelerden arındırmaya yarayan şifalı tarifler...

Detoks etkisi yaratan 5 kış besini

Günlük hayatımızda pek çok zararlı etkenle iç içe yaşıyoruz. Gerçi vücudumuzun temas ettiği bu zararlı etkenlerden, toksinlerden kurtulmak için doğal bir sistemimiz var; bu görevi üstlenen karaciğerimiz vücudumuzu temizlemek için çok çalışıyor. Ancak bazen toksinleri vücuttan atmak için karaciğere yardım etmek gerekebiliyor. İşte bu aşamada detoks içeriği yüksek gıdalara ihtiyaç olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Hiçbir besin tek başına mucizevi olmamakla birlikte, meyve ve sebzeler antioksidan açısından daha zengin olduğundan zararlı maddelerin vücudumuzdan arındırılması için çok önemli bir fırsat sunuyor. Elbette tüketeceğiniz miktarda aşırıya kaçmamak kaydıyla. Bir porsiyon içeceği gün içerisinde 1 kez ihtiyaca göre ana öğün veya ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Ancak diyabet, hipertansiyon, tiroit gibi hastalıkları olanların mutlaka dikkatli tüketmesi gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, vücudu arındırmak için detoks etkili 5 kış besinini anlattı, pratik içecek tarifleri verdi.

Bal Kabağı

bal kabağı

Kabak cildimizin sağlığında önemli bir rol oynadığı tespit edilen C ve E vitaminlerinin yanı sıra A vitaminine dönüşen beta-karoten içeriyor. Parlak turuncu renkleriyle ünlü olan bal kabağı, bağışıklık sistemini desteklemede de önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, lif yönünden zengin olmasının bağırsakların temizlenmesine katkı sağladığını ve kabızlık gibi bağırsak şikayetlerini azalttığını ortaya koyuyor.

Ispanak

ıspanak

Ispanak kabızlığı önlemeye ve sağlıklı bir sindirim sistemini teşvik etmeye yardımcı olan lif ve su açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda kalsiyum, demir ve magnezyum içeriyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak bağışıklığı desteklerken aynı zamanda cilde ve saça yapı sağlayan kolajenin üretimi için çok önemli.

Turp

turp

Turp bol miktarda lif sağlayarak sindirimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda safra üretimini düzenlerken, karaciğeri ve safra kesesini koruyor. Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içermesi sayesinde bağışıklık sistemini de destekleyen turp, mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmada önemli bir besin. Özellikle kırmızı turp, antosiyanin açısından zengin olup, karaciğer, mide, böbrekler, mesane ve kardiyovasküler sistem için de koruyucu.

Greyfurt

grre
Yüzde 88’i sudan oluşan greyfurt C vitamininin de iyi bir kaynağı olup, vücudu toksinlerden arındırmaya oldukça yardımcı. Ayrıca lif açısından oldukça zengin olduğu için bağırsakların çalışmasına destek oluyor. Yüksek lif içermesi tokluk hissinizin artmasına yardımcı olurken kilo verme diyetlerinizde iyi bir alternatif olabilir. Ancak greyfurt bazı ilaçlarla etkileşime girdiğinden ilaç kullanan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.

Kivi

kivi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Kış meyvesi olan kivi, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkili C vitamini açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca A, B2, E, K vitaminleri, folik asit, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, bakır ve fosfor minerallerini de içeriyor. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor, kabızlığı gideriyor. Actinidin enzimi içeriği sayesinde sindirimi de kolay olan bir besin.

4 pratik detoks tarifi

Bal Kabaklı Smoothie
1 çay bardağı haşlanmış püre yapılmış balkabağı
1 orta boy muzun yarısı
1 çay bardağı süt
2 kaşık yoğurt
İstenilen kadar tarçın
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketebilirsiniz.

Ispanaklı Smoothie
1 ince dilim ananas
Yarım orta boy yeşil elma
1 avuç çiğ ıspanak
1 küçük boy muzun yarısı
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı süt
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

Turplu Smoothie
1 orta boy portakal
1 küçük boy salatalık
1 küçük boy havuç
1 adet turp
1 adet kereviz
Tüm malzemeleri posası ile birlikte sıkan katı meyve sıkacağından geçirip tüketebilirsiniz.

Greyfurt ve Kivili Smoothie
1 orta boy kivi (olgunlaşmış olursa daha tatlı olur)
1 yarım orta boy greyfurt
Yarım limon suyu
1 çay kaşığının ucu kadar kök zencefil
1 bardak kefir veya 3 kaşık yoğurt
İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı bal
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

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