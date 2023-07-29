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Detoks kampına gitmişti! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in verdiği kilolar dikkat çekti

29.07.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit Korhan karakteriyle büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir son olarak rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile denizin ortasında dudak dudağa yakalanmıştı. Bu görüntüler uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Afra Saraçoğlu tatile devam ederken Mert Ramazan Demir'in detoks kampına girdiği ortaya çıkmıştı.

Star Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Ferit karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Mert Ramazan Demir dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile denizde dudak dudağa görüntülenmişti. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye başladı.

Mert Ramazan Demir' 3

Afra Saraçoğlu tatilin tadını çıkarırken, Mert Ramazan Demir'in Bodrum'da detoks kampına gittiği ortaya çıkmıştı.

Mert Ramazan Demir' 1

Demir'in son paylaşımı yine olay oldu. Mert Ramazan Demir'in paylaşımında verdiği kilolar dikkat çekti. Demir'in son görüntüsüne 'Kilo vermiş' yorumları yapıldı.

mert ramzan paykaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına ulaşılamamıştı.

Mert Ramazan Demir' 2

Yakınları yaptıkları açıklamada 'Instagram ile ilgili teknik bir sorun, IT ekibimiz ilgileniyor. 24 saat içinde normale döner. Hacklenme yok, hesabın ulaşımı bizde..." ifadelerini kullanmıştı.


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yalı çapkını sosyal medya ferit magazin

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