Detoks kampına gitmişti! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in verdiği kilolar dikkat çekti

Star Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Ferit karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Mert Ramazan Demir dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile denizde dudak dudağa görüntülenmişti. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye başladı.

Afra Saraçoğlu tatilin tadını çıkarırken, Mert Ramazan Demir'in Bodrum'da detoks kampına gittiği ortaya çıkmıştı.

Demir'in son paylaşımı yine olay oldu. Mert Ramazan Demir'in paylaşımında verdiği kilolar dikkat çekti. Demir'in son görüntüsüne 'Kilo vermiş' yorumları yapıldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına ulaşılamamıştı.

Yakınları yaptıkları açıklamada 'Instagram ile ilgili teknik bir sorun, IT ekibimiz ilgileniyor. 24 saat içinde normale döner. Hacklenme yok, hesabın ulaşımı bizde..." ifadelerini kullanmıştı.



