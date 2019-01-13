SPOR

Detroit Pistons, Los Angeles Clippers'ı 109-104 mağlup etti

NBA HABERLERİ  | 13.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 109-104 yenen Detroit Pistons'ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti.

Detroit Pistons, Los Angeles Clippers'ı 109-104 mağlup etti

NBA'e 8 maçla devam edildi. Blake Griffin, kendisini geçen sezon takasla Detroit Pistons'a gönderen eski takımı Los Angeles Clippers'ın seyircisi önüne çıktı.

Pistons, Griffin'in 44 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadığı mücadeleyi 109-104 kazandı. Pistons'ta Andre Drummond, 20 sayı ve 21 ribauntla Griffin'e eşlik etti.

Clippers'ta Montrezl Harrell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Danilo Gallinari'nin 23 sayı, 6 ribaunt ve Lou Williams'ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 104-109

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 112-108

Orlando Magic-Boston Celtics: 105-103

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 110-106

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 122-112

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 102-93

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-97

Utah Jazz-Chicago Bulls: 110-102

PARTNERSürpriz aşka şaşırtan yorumSürpriz aşka şaşırtan yorum
Denver evinde yenilmiyorDenver evinde yenilmiyor
Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandıErsanlı Milwaukee deplasmanda kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
detroit pistons los angeles clippers blake griffin NBA

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

NBA'de tarihe geçen maç

NBA'de tarihe geçen maç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Harden, Lakers'a patladı

Harden, Lakers'a patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Detroit Pistons, Los Angeles Clippers'ı 109-104 mağlup etti

Griffin eski takımını yıktı

Denver Nuggets evinde yenilmiyor

Denver evinde yenilmiyor

Ersanlı Milwaukee Bucks deplasmanda kazandı

Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı

Washinghton Wizards Furkan Korkmaz ile kazandı

Wizards Furkan Korkmaz ile kazandı

Milwaukee Bucks, Utah Jazz'ı 114-102 yendi

Ersanlı Bucks galip

Minnesota Timberwolves'ta Tom Thibodeau ile yollar ayrıldı

Tom Thibodeau gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.