DEÜ E-KPSS’de ilham verici fikirlere odaklandı

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (E-KPSS)’nda alınacak önlemlerin görüşüldüğü İzmir KPSS Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sınava ilişkin hazırlıkların tamamlandığını kaydederek, engel gruplarına göre adaylara her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi. Rektör Hotar, önümüzdeki günlerde salgın gerçeğine uygun olarak hem adayların hem de resmi görevlilerin sınav öncesi bilgilendirilmelerine yönelik bilimsel bir çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (E-KPSS) sayılı günler kala, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü ev sahipliğinde bir araya gelen İzmir KPSS Koordinasyon Kurulu Üyeleri, alınacak önlemleri ve sınav günü yapılacak uygulamaları gözden geçirdi.

Türkiye genelinde 81 il merkezinde gerçekleştirecek sınavın İzmir bölgesinde aksaklık yaşanmadan tamamlanması amacıyla yoğun şekilde çalışıldığını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, engel gruplarına göre adaylara sınavda her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi. Sınava, İzmir genelindeki 80 binada, 4 bin adayın girmesinin beklendiğini ifade eden Rektör Hotar, “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Kamu hizmetlerinde istihdam edilmek üzere engelli vatandaşlarımızın başvurduğu E-KPSS’nin sorunsuz şekilde tamamlanmasına, üniversite olarak büyük önem veriyoruz. Bu düşüncemizi, başta KPSS Koordinasyon Kurulumuz olmak üzere her ortamda da dile getiriyoruz. Sonuçta, bu sınavda hedefledikleri puanı alan adaylarımız, uzun yıllar devletimizin bünyesinde aziz milletimize hizmet edecekler. Dolayısıyla olası mağduriyetlerin oluşmamasına ülkemiz adına özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun olarak Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin uygulanacağı bilgisini de veren Rektör Hotar, Covid-19 önlemlerinin bu sınav için de geçerli olduğunu aktararak, “Salgın konusunda adayların dikkatli davranmalarını özellikle hatırlatmak istiyoruz. Yeni ve güzel başlangıçlar yapmak hepimizin arzusu ancak bu yolda, sağlığımızı da tehlikeye atmamamız gerekiyor. İhtiyaç duyulan her konuda sınav görevlilerimiz zaten adaylarımıza destek olacaktır. O yüzden adayların sınava odaklandıkları kadar bu konuda da hassas davranmalarını diliyoruz” dedi.