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Dev balıkçı teknesi böyle devrildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 22:57 | Son Güncelleme

İspanya'da dev balıkçı teknesinin devrilme anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İspanya Oza limanında 34 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde bir Fransız balıkçı teknesi denize indirilmeden düştü.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı teknesi ispanya oza limanı

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