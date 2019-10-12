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Dev batarya kapasitesi ile dikkat çeken Redmi 8 ile tanışın

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TEKNOLOJİ  | 12.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Çinli teknolojisi üreticisi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bugün merakla beklenen yeni orta segment telefonu ile karşımıza çıktı. 100 dolar fiyatı ile rakiplerine göz dağı veren telefonda 5.000 mAh gibi inanılmaz bir batarya yer alıyor.

Dev batarya kapasitesi ile dikkat çeken Redmi 8 ile tanışın

iPhone’un 2.500 mAh’lık bataryasının zaten 100 dolar olduğunu düşünürsek bu fiyata telefon almak oldukça ironik bir durum.

Gücünü Qualcomm’un 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinden alan telefonun 3 GB RAM ve 4 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. 6.26 inç büyüklüğünde 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda 12 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 8 Megapiksellik kamera bulunuyor.
Çift SIM destekli telefonda arka bölüme konumlandırılan parmak izi okuyucusu bulunuyor. 64 GB ve 128 GB dahili depolama ile gelen Redmi 8, 512 GB‘a kadar microSD kart desteğine de sahip.

Redmi 8 özellikleri!

6.26 inç 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran
8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga seti
Adreno 505 GPU grafik birimi
3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama (microSD desteği ile 512 GB’ye kadar hafıza arttırımı)
4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama (microSD desteği ile 512 GB’ye kadar hafıza arttırımı)
Sony IMX363 sensörlü 12 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera f/1.8) + 2 Megapiksel derinlik sensörü
8 Megapiksel ön kamera
Çift SIM desteği
Parmak izi okuyucu sensörü
Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C
18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

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Anahtar Kelimeler:
Redmi 8 xiaomi

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