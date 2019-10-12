Dev batarya kapasitesi ile dikkat çeken Redmi 8 ile tanışın

iPhone’un 2.500 mAh’lık bataryasının zaten 100 dolar olduğunu düşünürsek bu fiyata telefon almak oldukça ironik bir durum.

Gücünü Qualcomm’un 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinden alan telefonun 3 GB RAM ve 4 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. 6.26 inç büyüklüğünde 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda 12 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 8 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Çift SIM destekli telefonda arka bölüme konumlandırılan parmak izi okuyucusu bulunuyor. 64 GB ve 128 GB dahili depolama ile gelen Redmi 8, 512 GB‘a kadar microSD kart desteğine de sahip.

Redmi 8 özellikleri!

6.26 inç 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran

8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga seti

Adreno 505 GPU grafik birimi

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama (microSD desteği ile 512 GB’ye kadar hafıza arttırımı)

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama (microSD desteği ile 512 GB’ye kadar hafıza arttırımı)

Sony IMX363 sensörlü 12 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera f/1.8) + 2 Megapiksel derinlik sensörü

8 Megapiksel ön kamera

Çift SIM desteği

Parmak izi okuyucu sensörü

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

GRID inceleme puanları belli oldu

