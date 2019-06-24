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Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü

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YAŞAM  | 24.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce Van ve Diyarbakır'da da görülmüştü.

Dev çekirge bu kez Mardin'de görüldü

Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, Van ve Diyarbakır’ın ardından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde de görüldü.

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde arazide mercimek hasadı yapan Mehmet Abi çekirgeyi fark etti. Çekirgeyi cep telefonu ile kaydeden Abi, “Mercimek hasadına gelmiştik. Daha önce haberlerde bir kaç defa gördüğüm için dikkatimi çekti. Sadece fotoğraf ve video çekerek hayvanı bıraktık” dedi.

Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çekirge mardin

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