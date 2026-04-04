Dev derbi için nefesler tutuldu! Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

Süper Lig'de final haftaları gelirken düğümü çözecek kritik hafta sonu başlıyor. Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi ile şampiyonluk yolunda taşlar yerinden oynayabilir. Son 5 maçını kazanıp şampiyonluk potasına giren Trabzonspor, 1 maçı eksik olmasına rağmen 4 puan farkla önde olan lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Dev maç öncesi tüm ayrıntılar ve muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Trabzonspor – Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve detayları…

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine daha güçlü tutunmak isteyen Trabzonspor'da bugün tek hedef galibiyet. Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını maça baskı ile başlamak için hazırladı. Galatasaray'ın bu özelliğine aynı şekilde yanıt vermek isteyen Tekke, Zubkov'a bu alanda çok güveniyor. Ayrıca orta sahada kullanacağı isimlerden de Galatasaray orta alan oyuncularına baskı yapmalarını isteyen Tekke, rakibin oyun kurmasına engel olmayı planlıyor.

SAHNE ICARDI'NİN

Liverpool rövanşında kolu kırılan Victor Osimhen, milli arada ameliyat oldu ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi ileri uçta görev yapacak. Trabzonspor maçında ilk 11'e geri dönecek Icardi, antrenmanlarda hırslı bir görüntü sergiledi. Arjantinli yıldız, Galatasaray kariyerinde derbilerde attığı gollerle taraftarın sevgisini kazandı. İcardi'nin Beşiktaş'a 5, Trabzonspor'a 4, Fenerbahçe'ye 3 golü bulunuyor.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Osimhen ve Sara ile cezalı Sane, kamp kadrosunda yer almadı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Bordo-Mavili ekipte sarı kart cezalısı Oulai maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Batagov, Visca ve Muçi’nin de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

4. KEZ CİHAN AYDIN

Kritik karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak. İki takım arasındaki son 3 maçı da Cihan Aydın yönetirken 4. kez 33 yaşındaki hakem düdük çalacak.

TRABZONSPOR'DAN %64'LÜK GALİBİYET YÜZDESİ

Fırtına bu sezon İstanbul takımları ile oynadığı maçların (11) %64'ünü kazandı (7).

Aslan, bordo-mavililere deplasmanda en son 1 Eylül 2018'de kaybederken ardından 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

LİGİN EN SKORERİ GALATASARAY

62 golle ligin en skorer takımı olan Galatasaray, yediği 18 golle de kalesini en çok kapatan ekip durumunda.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Galatasaray maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11 şu şekilde:

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Lovik, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'de şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lang, Icardi.

MAÇ SAAT 20.00'DA BAŞLAYACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki dev maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.