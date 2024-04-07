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Dev derbi tatil edilirse ne olacak? Fenerbahçe 6 kişi kalırsa işte bunlar yaşanacak...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.04.2024 11:29
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Bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertliler sahaya U19 takımıyla çıkacak. Fenerbahçe'nin maça 9 futbolcuyla çıkıp müsabakayı tatil ettireceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki dev derbi tatil edilirse ne olacak? Fenerbahçe 6 kişi kalırsa işte bunlar yaşanacak...

Dev derbi tatil edilirse ne olacak? Fenerbahçe 6 kişi kalırsa işte bunlar yaşanacak...

Süper Kupa finalinde bu akşam Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Gündeme derbiden çok, maça Fenerbahçe'nin müsabakayı boykot iddiaları damga vuruyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in "90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklaması sonrası Fenerbahçe'nin ne yapacağı merak ediliyor. Finale U19 takımıyla çıkacak olan Fenerbahçe için en çok dillendirilen konu ise maça 9 futbolcuyla başlayıp müsabakanın tatil ettirilmesi. Peki böyle bir senaryoda neler olacak?

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TATİL EDİLİR VE HÜKMEN YENİK SAYILIR

Statüye göre bir takım en az 9 futbolcuyla sahaya çıkmak zorunda. Maç sırasında bir takımın 6 kişiye düşmesi durumunda ise karşılaşma tatil edilir ve bu durum hükmen yenik sayılmayı gerektiren hallerden biri olarak gösterilir.

Güvenlik nedeniyle yarıda kalan maçlarda hükmen mağlubiyet kararı TFF Yönetim Kurulu'na aitken, diğer sebeplerle tamamlanmayan maçlarla ilgili bu kararı verme yetkisi disiplin kurullarındadır.

Sonuç olarak Fenerbahçe U19 takımıyla 9 kişi sahaya çıkar ve sakatlık ya da kırmızı kart görme gibi sebeplerle 7 kişinin altına düşerse hakem maçı devam ettiremez ve sonlandırır.

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Söz konusu senaryoda maçla ilgili kararı TFF daha sonra vereceği için Galatasaray kupayı kaldıramaz.

Hakem raporunda maç esnasında Fenerbahçe'nin 7 kişiden daha az sayıda futbolcusunun kalmasından dolayı maçın tamamlanmadığı yazar.

Yaşanan süreç sonrası hükmen mağlubiyet kararını hakem raporuna göre PFDK verir.

PFDK'nın verdiği kararı Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'na taşıyabilir.

(Fanatik)


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