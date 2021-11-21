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Dev derbide iki takım arasında gerginlik! Kartlar havada uçuştu...

21.11.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar akşamı futbolseverlerin kilitlendiği dev derbi tüm heyecanıyla sürüyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisi sürpriz bir kareografiye sahne olurken, maçın ileriki dakikalarında sahada gerçekleşen gerginlik ve tartışma anları sosyal medyada da olay oldu.

Dev derbide iki takım arasında gerginlik! Kartlar havada uçuştu...

Süper Lig'in 13. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe , Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray, tam 2 sene aradan sonra tamamen dolu tribünler önünde bir maça çıkarken, sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe karşısında takımlarını 52 bin kişiyle destekliyor. Türkiye'nin kilitlendiği maç, ilk yarıda tartışma anlarına sahne oldu.

DEV DERBİDE TARTIŞMA ANLARI!

Bugün saat 19:00'da Türkiye'nin kitlendiği dev derbi kavga anına sahne oldu. İlgiyle takip edilen maçta Galatasaray sürpriz Squid Game kareografisini gerçekleştirdi.

Maç 1-1 devam ederken maçta gerçekleşen ve ekrana gelen kavga anları gündem oldu. Derbinin 34. dakikasında golden sonra tribünler Mesut Özil'e tepki gösterdi. Golde de faul olduğunu düşünen tribünler, tepkilerini artırdı. Mesut Özil, Galatasaray maraton tribünün önündeyken sahaya yabancı madde de geldi. Muslera bu sırada Mesut Özil'e tepki gösterdi. İki takımın futbolcuları da bu tartışmaya dahil oldu.

Görüntüler sonrası futbolseverler sosyal medyada "Kavga çıktı" paylaşımları yaparken bir taraftar "Premier Ligin gözünü seveyim ya. 36 dakikalık maçın 15 dakikası faul, tartışma kavga." yorumunda bulundu.

İşte dev derbide yaşanan gerilim hakkında yapılan bazı paylaşımlar:

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Squid Game süprizi! Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Squid Game süprizi!
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