Dev derbide kazanan Galatasaray! Beşiktaş'a bir ilki yaşattı...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Ligin belki de kaderini belirleyecek mücadele futbol severlerinin adeta nefesini kesti.

Temponun oldukça yüksek olduğu mücadelede iki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıktı.

RAMS Park'ta oynana karşılaşmada sarı - kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67'de Victor Osimhen kaydetti.

Siyah - beyazlılar'ın tek golünü ise duraklama dakikalarında Ernest Muçi attı.

17 YIL SONRA BİR İLK

2007'den bu yana Beşiktaş'a kafayla gol atan ilk stoper Emre Aşık'tan sonra Davinson Sanchez oldu. Kolombiya'lı yıldız bu sezon ise ikinci kez fileleri havalandırdı.

GABRIEL SARA SERVİSE DEVAM ETTİ

Sarı - kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 14. maça çıkan Gabriel Sara, karşılaşmaya yaptığı 2 asistle damgasını vurdu. Sambacı yıldız, bu sezon 6. asistini yapmış oldu.

ETKİLEYİCİ İSTATİSTİK

Bu sezon duran top golleriyle ön plana çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, Beşiktaş karşısında da iki golü bu şekilde buldu. Süper Lig'deki duran top gollerinin sayısı ise 13'ye ulaştı.

BEŞİKTAŞ BİR İLKİ YAŞADI

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ancak Galatasaray karşısında aldıkları mağlubiyetle, sahadan puansız ayrılarak bir ilki yaşadılar.

MERTENS 'DALYA' DEDİ

Mücadelenin 82’nci dakikasında oyuna Victor Osimhen’in yerine dahil olan Mertens, Galatasaray formasıyla 100’üncü maçına çıktı. Sarı-kırmızılı formayla, söz konusu bu maçlarda 23 gol katkısı verirken, 27 kez de asist yaptı. Beşiktaş maçıyla dalya yapan Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla adını 100’ler listesine de yazdırmış oldu.

GALATASARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı. Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı. Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.