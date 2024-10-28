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Dev derbide kazanan Galatasaray! Beşiktaş'a bir ilki yaşattı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 21:59
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne oldu. Lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı - kırmızılılar ezeli rakibini seyircisi önünde 2-1 mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri, 3 puanı alarak rakibiyle olan puan farkını 8'e çıkardı. Giovanni van Bronckhorst, yönetimindeki siyah - beyazlılar ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayarak 20 puanla zirvenin gerisinde kaldı.

Dev derbide kazanan Galatasaray! Beşiktaş'a bir ilki yaşattı...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Ligin belki de kaderini belirleyecek mücadele futbol severlerinin adeta nefesini kesti.

Temponun oldukça yüksek olduğu mücadelede iki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıktı.

RAMS Park'ta oynana karşılaşmada sarı - kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67'de Victor Osimhen kaydetti.

Siyah - beyazlılar'ın tek golünü ise duraklama dakikalarında Ernest Muçi attı.

17 YIL SONRA BİR İLK

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2007'den bu yana Beşiktaş'a kafayla gol atan ilk stoper Emre Aşık'tan sonra Davinson Sanchez oldu. Kolombiya'lı yıldız bu sezon ise ikinci kez fileleri havalandırdı.

GABRIEL SARA SERVİSE DEVAM ETTİ

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Sarı - kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 14. maça çıkan Gabriel Sara, karşılaşmaya yaptığı 2 asistle damgasını vurdu. Sambacı yıldız, bu sezon 6. asistini yapmış oldu.

ETKİLEYİCİ İSTATİSTİK

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Bu sezon duran top golleriyle ön plana çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, Beşiktaş karşısında da iki golü bu şekilde buldu. Süper Lig'deki duran top gollerinin sayısı ise 13'ye ulaştı.

BEŞİKTAŞ BİR İLKİ YAŞADI

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Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ancak Galatasaray karşısında aldıkları mağlubiyetle, sahadan puansız ayrılarak bir ilki yaşadılar.

MERTENS 'DALYA' DEDİ

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Mücadelenin 82’nci dakikasında oyuna Victor Osimhen’in yerine dahil olan Mertens, Galatasaray formasıyla 100’üncü maçına çıktı. Sarı-kırmızılı formayla, söz konusu bu maçlarda 23 gol katkısı verirken, 27 kez de asist yaptı. Beşiktaş maçıyla dalya yapan Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla adını 100’ler listesine de yazdırmış oldu.

GALATASARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

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Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı. Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı. Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk beşiktaş galatasaray
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