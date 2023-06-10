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Dev final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumunun bu görüntüsüne tepki yağıyor!

10.06.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala İngiliz ve İtalyan taraftarlar akın akın İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Uçaktan inen taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verirken, İstanbul Havalimanı'nı adeta stadyuma çevirdiler. Ayrıca stadyumun dış cephesinin bakımsız görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.

Dev final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumunun bu görüntüsüne tepki yağıyor!

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kaldı. İtalyan ve İngiliz taraftarlar tarifeli ve tarifesiz seferlerle İstanbul'a geliyor. İstanbul Havalimanı'nda da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Her iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için terminalde bazı önlemler alındı. Uçakların yanaştığı köprüler ve taraftarların geçiş yapacağı pasaport noktaları iki takım için ayrı olarak belirlendi. Polis ekiplerinin sayısı da artırıldı.

STADYUMA AKIN EDİYORLAR

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Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda uçak hem Milano'dan hem de Manchester'dan İstanbul'a taraftar taşıyor. Taraftar kafileleri, tezahüratlar ve marşlar söyleyerek İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntüler oluşturuyor. Pasaporttan geçen taraftarlar, otobüslerle başta şehir merkezi olmak üzere Yenikapı'daki taraftar etkinlik alanı ve stadyuma taşınıyor.

BU GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

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Atatürk Olimpiyat Stadyumunun dış görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Cephesinin boyasız ve bakımsız olması dikkatlerden kaçmazken, TFF'ye büyük eleştiri geldi.


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