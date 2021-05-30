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Dev finalin kaderini belirleyecek sayı: 80!

30.05.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes ile Barcelona arasındaki tarihi final öncesi '80' en önemli sayı...

Dev finalin kaderini belirleyecek sayı: 80!

2021 THY EuroLeague finalinde en kritik nokta '80 sayı' olacak!

Barcelona, THY EuroLeague'in en iyi savunmasına sahip. Anadolu Efes ise EuroLeague'in en iyi hücum takımı. Köln'deki taht savaşında kazanan, kendi tarzını sahaya en iyi yansıtan olacak...

ANADOLU EFES 80 SAYI ATARSA...

Anadolu Efes'in hücumu tamamen durdurulamaz. Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon oynadığı 40 maçta 23 kez 80 sayı barajını geçti. Son olarak CSKA Moskova maçında da Anadolu Efes 80 sayının üstüne çıktı.

Anadolu Efes, 84.2 sayı ortalamasıyla ligin en iyi ikinci hücum rakamına sahip. Anadolu Efes, 80 sayı üstüne çıktığı tüm maçları kazandı. 80 sayının altında kaldığüı 17 maçta ise sadece 3 kez kazandı.

Anadolu Efes, son olarak 80 saynın altında kalıp kazandığında şubat ayı ortasında Olympiakos'a karşı oynuyordu. 25. hafta maçında Anadolu Efes, 76-53 kazandı. Anadolu Efes, İstanbul dışında oynadığı ve 80 sayı altında kaldığı 9 maçta 8 kez kaybetti.

BARÇA 80'İN ALTINDA TUTARSA...

Öte yandan Barcelona, ligin en iyi savunma takımı. Rakiplerinin maç başına 73.4 sayıya atmasına izin verdiler, yüzde 49.2 iki sayı ve yüzde 34.4 üçlük ile attırdılar.

Benzer şekilde Barcelona, şu ana kadar oynadığı maçların yüzde 75'inde rakiplerini 80 sayının altında tuttu. 30 maçlık normal sezonda bunu en çok yapan takım oldular. Bu maçlarda Barcelona 25 galibiyet elde etti ve yüzde 83.3'lük galibiyet oranı yakaladı.

Barcelona'nın rakiplerinin 80 sayıya ulaştığı 10 maçta ise Katalanlar 7 kez kaybetti. Bu 7 maçın 2'si Anadolu Efes'e karşıydı.

İSTATİSTİKLER DİYOR Kİ;

İstatistikler diyor ki; Anadolu Efes 80 sayı atarsa şampiyon Anadolu Efes olacak. Anadolu Efes 80 sayının altında kalırsa kazanan maalesef Barcelona olacak.

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Anadolu Efes
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