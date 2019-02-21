Dev kar kütlesi kadını böyle teğet geçti

Zavoljsk şehrinde bir binanın çatısından kopan dev kar kütlesi, bir anda aşağı düştü. O sırada ise bir kadın binanın önündeki yolda yürüyordu. Neyse ki kar kütlesi kadını teğet geçti. Panik nedeniyle yere düşen kadın, olayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlatabildi. (İHA)
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