Mynet Trend

Dev kar kütlesi kadını böyle teğet geçti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

Rusya’nın İvanovo Oblastında çatıdan düşen kar kütlesi, yolda yürüyen kadını teğet geçti.

Zavoljsk şehrinde bir binanın çatısından kopan dev kar kütlesi, bir anda aşağı düştü. O sırada ise bir kadın binanın önündeki yolda yürüyordu. Neyse ki kar kütlesi kadını teğet geçti. Panik nedeniyle yere düşen kadın, olayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlatabildi. (İHA)

Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyorAndroid telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor
Bazı gözler depresyona daha yatkın!Bazı gözler depresyona daha yatkın!
Askeriye'de yeni düzenleme! Akıllı telefonlara yasak geliyorAskeriye'de yeni düzenleme! Akıllı telefonlara yasak geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya kar kütlesi çatı teğet geçti

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir kez daha oldu! 'Ağabeyim birebir şahit oldu, yaklaşamadı'

Bir kez daha oldu! 'Ağabeyim birebir şahit oldu, yaklaşamadı'

Salihli'de yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırtıyor

Salihli'de yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırtıyor

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bazı göz renklerine sahip insanlar depresyona daha açık

Bazı gözler depresyona daha yatkın!

Askeriye'de yeni düzenleme! Akıllı telefonlara yasak geliyor

Askeriye'de yeni düzenleme! Akıllı telefonlara yasak geliyor

Sırbistan Başbakanı'nın eşcinsel hayat arkadaşı doğum yaptı

Sırbistan Başbakanı'nın eşcinsel hayat arkadaşı doğum yaptı

İki çocuk arabayı böyle yaktı

İki çocuk arabayı böyle yaktı!

Gelinin attğı buketi paylaşamayan kadınlar

Çiçek için birbirlerine girdiler

Hırsız maymun çantayı alıp kaçtı

Kaşla göz arasında alıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.