Dev kar kütlesi kadını böyle teğet geçti

Zavoljsk şehrinde bir binanın çatısından kopan dev kar kütlesi, bir anda aşağı düştü. O sırada ise bir kadın binanın önündeki yolda yürüyordu. Neyse ki kar kütlesi kadını teğet geçti. Panik nedeniyle yere düşen kadın, olayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlatabildi. (İHA)

