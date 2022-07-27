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Dev kruvaziyer "Costa Venezia" Bodrum'a yanaştı

27.07.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev kruvaziyer "Costa Venezia" Bodrum'a yanaştı

Dev kruvaziyer "Costa Venezia" Bodrum'a yanaştı

İtalya bayraklı kruvaziyer "Costa Venezia", Bodrum ilçesine geldi.

İzmir Limanı'ndan demir aldıktan sonra Bodrum'a gelen 323 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide çoğu İtalyan, İspanyol, Fransız ve Alman bin 712 yolcu ile bin 11 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleriyle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Bazı turistler ise ilçenin tarihi yerlerini görmek için turlara katıldı.

Kruvaziyerin, akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Dev kruvaziyer

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