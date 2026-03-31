Dev maç öncesi Kosova’da bir kafede asılan yazı sosyal medyada gündem oldu!

2026 Dünya Kupası final etabında bugün Kosova deplasmanına konuk oluyoruz. Zorlu maç öncesi taraftarlar arasında gergin süreç bir yana, başkent Priştine’deki bir kafenin camına asılan yaz sosyal medyada gündem oldu.

PRİŞTİNE’DEN KALPLERİ ISITAN JEST: "1999’DA SİZ ÖDEDİNİZ, BUGÜN HİÇBİR BORCUNUZ YOK!"

🇽🇰 Kosova'nın başkenti Priştine'de bir kafe:



💬 "Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok." pic.twitter.com/NKBmkEx2w6 — AA SPOR (@aa_spor) March 31, 2026

Kosova ve Türkiye arasındaki dostluk köprüsü, Priştine'de bir kafenin camına asılan o anlamlı notla yeniden kuruldu! Kritik maç öncesi Türk taraftarlara kapılarını açan işletme sahibi, ikram ettiği kahve ve çaylarla tüm dünyaya "vefa" dersi verdi. 1999 yılındaki zorlu günlerde Türkiye'nin uzattığı yardım eline atıfta bulunarak, "Siz bedelini yıllar önce ödediniz" diyen Kosovalı esnafın bu hareketi, iki ülke taraftarlarını gözyaşlarına boğdu.

"VEFA"NIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Priştine'nin en işlek caddelerinden birinde yer alan kafe, Türkiye maçı için şehre gelen Ay-Yıldızlı taraftarları şaşırtan bir pankartla karşıladı. İşletme girişine asılan notta şu ifadeler yer aldı: "Bugün rakibiz, ama her zaman dostuz! Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kafeyi ziyaret eden Türk taraftarların sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede milyonlara ulaştı. Taraftarlar, "Biz buraya deplasmana değil, kardeşimize geldik" yorumlarıyla bu jeste karşılık verdi. Maç öncesi özellikle otel önünde yaşanan gerginliğin ardından Priştine sokaklarında kırmızı-beyaz ve mavi-sarı bayraklar dostluk şarkıları eşliğinde dalgalanıyor.