Dev maça saatler kala Manchester United efsanesi Juan Mata'dan 'Galatasaray' itirafı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken maç saatini beklemeye koyuldu.

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, Manchester United'ın resmi sitesine açıklamalarda bulunurken İngiliz devini Sarı-Kırmızılılar konusunda uyardı.

JUAN MATA: "KEŞKE ORADA OLUP..."

Kurayı gördükten sonra çok mutlu olduğunu kaydeden Juan Mata, "Kurayı ve maçı görünce 'keşke orada olup Galatasaray'la Old Trafford'a geri dönme deneyimini yaşayabilseydim' dedim. Ama çok mutlu oldum çünkü Türkiye'deki arkadaşlarıma Old Trafford gibi efsanevi bir statta oynayarak benzersiz bir deneyim olacağını söyledim" dedi.

MANCHESTER UNITED'I UYARDI

Galatasaray'ın hafife alınmaması gerektiğini ve iyi bir takım olduğunu belirten tecrübeli İspanyol, "Harika bir kadroları var. Eğer tek tek incelerseniz bu sezon önemli liglerden çok sayıda önemli futbolcunun oraya gittiğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR MAÇ"

Japonya'daki saat farkından dolayı zorluk yaşadığını dile getiren Mata, "Umarım bu akşam harika bir maç çıkar. Canlı izleyemezsem sonra izlerim çünkü kariyerimde bu kadar önemli takımların karşı karşıya gelmesi benim için çok özel. Maçı oldukça uzak bir mesafeden izliyor olacağım ama ruhen orada olacağım." şeklinde konuştu.

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray forması giyen Juan Mata, Sarı-Kırmızılılarla çıktığı 18 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

