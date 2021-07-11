Dev maçta şok! Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Dünyanın 1 numaralı kafes dövüşü organizasyonu UFC'de tarihi bir gece yaşandı. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile Dustin Poirier karşı karşıya geldi.

Maçın ilk raundunda Conor McGregor büyük bir talihsizlik yaşadı. Ünlü dövüşçü ayağını yere basarken ayak bileğini kırdı. Ayağa kalkmak istese de başaramadı.

Müsabaka hakem kararıyla sona erdi. Maçın sona ermesiyle birlikte Conor McGregor, sedye ile hastaneye götürüldü.

Bu sonuçla, McGregor ile Pourier arasındaki bu yıl yapılan 2. maçı da Pourier kazanmış oldu. Poirier ile McGregor ilk kez 2014’te karşı karşıya gelmiş; McGregor rakibi Poirier’i nakavt ederek ilk maçı kazanmıştı.

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