Dev orkinos servet değerine satıldı! İşte fiyatı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Toyosu Balık Hali’nde düzenlenen geleneksel yeni yıl mezatında, 243 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli orkinos rekor fiyata satıldı.

NORMAL FİYATTAN SATILACAK

Aomori eyaletinin Oma açıklarında avlanan dev orkinos, 510,3 milyon yen (yaklaşık 3,2 milyon dolar) karşılığında alıcı buldu. Kiyomura Corp isimli alıcı, balık için kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi. “Sushizanmai” restoran zincirinde özel bir fiyat uygulanmadan, normal menü fiyatlarıyla müşterilere sunulacağını açıkladı.