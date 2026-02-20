Mynet Trend

Gizli hayırsever harekete geçti: Metrelerce pide kuyruğu oluştu!

Antalya'da kimliğini gizleyen bir hayırsever, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da vatandaşın yüzünü güldürdü. Hayırseverin günde 750 pideyi ücretsiz dağıtacağını duyan mahalleli muhtarlık önüne gelerek sıraya girdi.

Gizli hayırsever harekete geçti: Metrelerce pide kuyruğu oluştu!

Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi'nde ismini gizleyen bir hayırsever, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da geleneğini sürdürdü. Mahalle muhtarı Halil Ay ile görüşen hayırsever, bu yıl günlük 750 pidenin vatandaşlara ücretsiz dağıtılması için sponsor oldu. Gerekli kaynağın sağlanmasının ardından bir fırınla pidelerin tanesi 20 TL'den anlaşılıp, Ramazan ayının ilk iftarında dağıtılmaya başlandı.

Ücretsiz pide dağıtılacağını öğrenen mahalle sakinleri ise, saat 16.00 sıralarında pidelerin dağıtıldığı muhtarlık önüne gelerek sıraya girdi. Yaklaşık 500 kişinin oluşturduğu sırada, 70 yaşın üstünde olanlara sandalyelerde bekletilirken, ekmeğin gelmesiyle birlikte onlara öncelik verildi. Ailedeki birey sayısına göre pidelerini alan vatandaşlar, evlerine yüzleri gülerek döndü.

Pide almak için bekleyen Aynur Durge, "Pideleri verenden de dağıtandan da Allah razı olsun. Muhtarımız çok iyi. Antalya'da bir tane" dedi.
Ahmet Yıldırım, "Allah o hayırsever vatandaşımızdan razı olsun. Keşke biz de verebilsek onun gibi. Konu sadece pide değil, herkesin her konuda birbirine destek olması çok güzel bir şey" diye konuştu.

Muhtar Halil Ay, bu yıl yine aynı gizli hayırsever tarafından ilk gün 850, diğer günler 750 olmak üzere pide dağıtımı yapacaklarını aktararak, "Allah o hayırsever vatandaşımızdan razı olsun. Gerçekten güzel şeylere dokunuyor. Özellikle 70 yaşı üstü vatandaşlarımızı yorulmamaları için sandalyelerde oturtuyoruz, ekmekler geldiğinde ise verip gönderiyoruz. Sırada olanlar ise daha rahat durumda olanlar. Sırada da kendi aralarında dostluk, kaynaşma meydana geliyor ve o dostlukta aslında bu yıllara sıçrıyor. Kimse burada birbirini tanımıyordu, çok iyi arkadaş olanlar var" ifadelerine yer verdi.

Muhtar azalarından Kerim Altındiş de, "Hayırsever insanlarımız ve muhtarımızla birlikte vatandaşlarımıza birlik ve beraberliğin ayı Ramazan'da bir nebze yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA

