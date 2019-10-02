Mynet Trend

Dev pitondan son anda kurtuldular

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 02.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da turistler dev pitonun saldırısından son anda kurtuldu.

Güney Afrika’nın Durban kentinde gezintiye çıkan turistler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki pitonun saldırısından son anda kurtuldu. Turistler kumlu arazide gezinti yaptıkları sırada bir teknenin altında uyuyan pitonu gördü. Turistlerden biri pitonun fotoğrafını çekerken, diğeri de pitonun kuyruğuna dokundu. Turistin kuyruğunu çekmesinin ardından harekete geçen dev piton, turistlerin aracının üstüne çıktı. Pitonun cipin üzerine çıkmasının ardından, turistler panikle araçlarına binerek o bölgeden uzaklaştı. Afrika kaya pitonu uzaklaşan aracı bir süre takip ettikten sonra, yönünü değiştirip gözden kayboldu.

Zehirli olmayan Afrika kaya pitonları, avını büyük bir güçle sarıp öldürür. (İHA)

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
Aracını yıkamak için beklerken canından oluyordu!Aracını yıkamak için beklerken canından oluyordu!
Sokak ortasında kurşun yağdırdı!Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika turist

En Çok Okunan Trend Haberler

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Yolcular dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Yolcular dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aracını yıkamak için beklerken canından oluyordu!

Aracını yıkamak için beklerken canından oluyordu!

Husumetli olduğu şahsa kurşun yağdırdı, o anlar kameraya yansıdı

Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Gaziantep'te evinin damında uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı

Damda uyuyan genç bu halde uyandı

Hong Kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu

Korkunç an! Hong Kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu

Beşiktaş'ta iki kız kardeşi taciz eden motosikletli magandalar kamerada

İki kız kardeş büyük şok yaşadı! O anlar kamerada

Şarjdaki telefonuyla uyuyan kız canından oldu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.