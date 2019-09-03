Mynet Trend

Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bartın’ın Kozcağız beldesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 21 kilogramlık salatalık ilgi odağı oldu.

Dev salatalık görenleri şaşkına çeviriyor

Bartın’ın Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesi’nde yaşayan Rıfkı Acıbal’ın komşusundan alarak diktiği salatalık ilgi odağına dönüştü. Çin tohumundan üretilen salatalık 80 santimetre boy, 30 santimetre çap ve 21 kiloya ulaştı. Görenleri hayrete düşüren salatalığın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Acıbal, şaşkınlık içerisinde olduğunu söyledi. Devasa salatalık beldede lokantacılık yapan Kemal Çam isimli vatandaş tarafından iş yerinde sergilenmek üzere alındı. İşletme çalışanlarından Nuray Arıçiek, “Ürün Kozcağız beldemizden Rıfkı Acıbal tarafından üretildi. Biz de bunu dükkanımızda merakla sergiliyoruz” dedi.

(İHA)


BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Eve molotofkokteyli attı, eşi dışarı çıkınca öldürdüEve molotofkokteyli attı, eşi dışarı çıkınca öldürdü
Kavga bir anda büyüdü, ortalık savaş alanına döndüKavga bir anda büyüdü, ortalık savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın salatalık

En Çok Okunan Trend Haberler

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

2 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

2 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Eve molotofkokteyli attı, eşi dışarı çıkınca pompalı tüfekle öldürdü

Eve molotofkokteyli attı, eşi dışarı çıkınca öldürdü

Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga kamerada

Kavga bir anda büyüdü, ortalık savaş alanına döndü

Türkiye'nin ciğerleri yanmıştı... Uzmanlar uyardı

Türkiye'nin ciğerleri yanmıştı... Uzmanlar uyardı

İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı! (Meteoroloji son hava durumu tahmini 3 Eylül)

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İBB Sarayı'nda 'tadilat' sıkıntısı... Toplantılar belediye dışında yapılabilir

Burası İBB Sarayı! Açılışa günler kaldı ama...

Burası Antalya... Havalimanında binlerce eşya unutuldu

Burası Antalya... Havalimanında binlerce eşya unutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.