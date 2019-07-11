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Dev tosun kamyon kasasından böyle atladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bayburt'ta, 1,2 ton ağırlığındaki tosun, akaryakıt istasyonuna giren kamyonun kasasından atladı. İstasyon görevlilerinin büyük panik yaşadığı olay anı anbean kameraya yansıdı.

Bayburt'un merkeze bağlı Mutlu köyünde besicilik yapan Vehbi Akdeniz, 1,2 ton ağırlığındaki tosunu, kamyonla bir başka köye götürmek üzere yola çıktı. Akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran kamyondan bağını koparan tosun, kasadan aşağı atladı. İstasyon görevliklerinin kaçıştığı olayda, kaçan tosun sahibi tarafından yakalandı. Büyük panik yaşanan olay anı istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

'TOSUNUMUZ HİPERAKTİF'

Besici Vehbi Akdeniz, 'Tosun Paşa' adını verdiği tosununun kamyonun kasasından aniden atladığını belirterek "Kamyon seyir halinde olsaydı çok daha büyük olay olabilirdi. Kamyonu devirebilirdi. Allah korudu. Tosunumuzda her hangi bir yaralanma da yok. Kurban için hazır. Tosun Paşa çok hiperaktif. Bu kilodaki bir tosun normalde asla oradan atlayamaz. Bu tosun çok agresif, zapt etmekte zorlanıyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt tosun kamyon atlama

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