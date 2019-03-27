Dev turna balığını gören şaşkına döndü!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu.
Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat Nehri'nden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL’den satacağını söyledi.
Kaynak: İHA
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