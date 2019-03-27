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Dev turna balığını gören şaşkına döndü!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 27.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.

Dev turna balığını gören şaşkına döndü!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu.

Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat Nehri'nden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL’den satacağını söyledi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
turna balığı mersin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu balıkları nasıl yıyorsunuz ya ıygg
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