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Dev yolcu uçağı Saros Körfezi'nde batırılıyor

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YAŞAM  | 14.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Antalya'dan Saros Körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak.

60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak.

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Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya saros körfezi uçak

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Saros'u da kirletelim. Temiz bir sahil kalmasın.
Anlamadığım çevre kirliliğine yol açmıyormu
kafaya bak ya tamamen özenti
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