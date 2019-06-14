Dev yolcu uçağı Saros Körfezi'nde batırılıyor

60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak.
Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.
(DHA)
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