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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Manisa İl Kongresi'ne katıldı

MANİSA HABERLERİ  | 30.11.2020 19:28 | Son Güncelleme

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Manisa İl Kongresi'ne katıldı

MANİSA (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Senelerce mücadele ederek kazandığınız hakların hepsinin teminatı biziz." dedi.

Partisinin Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen Manisa olağan kongresine katılan Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Türkiye'ye yeni bir umut olacaklarını savunan Babacan, şöyle konuştu:

"Gelin hakkı adaleti herkes için hep birlikte isteyelim, gelin hep birlikte ülkemize hizmet edelim ve tüm dünyaya umut olmaya devam edelim. Unutmayın DEVA Partisi varken kimse sizin hakkınıza göz koyamaz. Kimse elde ettiğiniz kazanımları elinizden alamaz. Helal tek bir lokmanızı kimse elinizden alamaz. Biz bunun garantisiyiz ve kefiliyiz. Senelerce mücadele ederek kazandığınız hakların hepsinin teminatı biziz. Kimse artık bu ülkede bir başkasına üstünlük taşıyamaz. Herkes bu ülkenin eşit vatandaşıdır."

Babacan, Manisa'nın sanayisiyle ülkenin yüksek potansiyelli illerinden biri olduğunu belirterek, iktidara geldiklerinde kentin sanayisinin ürettiği yüksek katma değerli ürünlerle Türkiye'ye örnek olacağını sözlerine ekledi.

Tek listeyle gidilen seçimde partinin il başkanlığı görevine Süreyya Sakınç getirildi.

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