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Devasa büyüklükleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar! İşte en büyük şelaleler...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünya üzerindeki akarsu yataklarının dik bir yamaçtan aşağı düşmesiyle oluşan şelaleler, iç rahatlatıcı görsel bir şölen sunuyor. Ovalar, dağlar, okyanuslar... Bunların her birinin boyut olarak en büyüğü her zaman daha ünlüdür ve insanlar görmek için can atar. Everest Tepesi, Pasifik Okyanusu gibi devasa doğal oluşumlar doğanın bize sunduğu hediyelerdir. Karşınızda dünya üzerindeki en büyük şelaleler...

Devasa büyüklükleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar! İşte en büyük şelaleler...

Şelale kenarında suyun akışını izlerken aynı zamanda küçük küçük yüzünüze çarpan su damlacıkları ile serinleme hissini yaşamak tarif edilemez deneyimlerdendir. Dünya üzerinde coğrafi koşullar gereği yükseltilerden düşen su ile ortaya çıkan şelaleler hemen hemen her ülkede bulunur. Bu şelalelerin yükseklikleri veya genişlikleri ününü artıran özelliklerdendir. Yeryüzünde neredeyse yarım kilometre yüksekliğe sahip birçok şelale bulunur.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞELALELERİ

Dünyanın yoğun yağmur alan yerlerinde sıkça görülen doğa harikası şelaleler, turistik gezilerin vazgeçilmez duraklarından biridir.

NIAGARA ŞELALESİ (AMERİKA - KANADA)

Belki de en tanınan şelale desek yanlış olmaz. Dünya üzerindeki en yüksek şelalenin Niagara olduğunu düşünen birçok insan olabilir. Amerika'nın başarılı reklam politikaları sayesinden şelale denince akla ilk gelenlerden biri olan Niagara, 51 metrelik bir yüksekliğe sahiptir. Bu da demek oluyor ki Niagara dünyanın en yüksek şelalesi değil. Amerika ile Kanada arasından bulunan Niagara Şelalesi mükemmel bir görsel şölen sunuyor. Her sene dünyanın her yerinden gelen turistler Niagara Şelalesi'ni listelerine ekliyor. Yapılan bot turları ile şelaleyi farklı bakış açılarından deneyimleme imkanı sağlanıyor.

ANGEL ŞELALESİ (VENEZUELA)

Güney Amerika'nın güçlü su kaynaklarından beslenen Angel Şelalesi dünyanın en fazla yüksekliğe sahip şelalesidir. Toplam yüksekliği 979 metre olan bu çağlayanın suyu 807 metre boyunca serbest düşme yapar. Bulunduğu konum Venezuela'nın bakir ormanları içindeki Canaima Ulusal Parkı olduğu için ulaşım genellikle hava yolu ile sağlanıyor.

VICTORIA ŞELALESİ (ZİMBABWE - ZAMBİYA)

Victoria Şelalesi 107 metre yüksekliğe ve 1.7 km genişliğe sahip bir şelaledir. Afrika'nın Zimbabwe ve Zambiya ülkelerinin arasında bulunan şelale dünyanın en büyük şelalelerinden bir tanesidir. Bu şelale Unesco Dünya Mirası Listesi'nde bulunmakla birlikte dünyanın yedi harikasından biri olma özelliği taşıyor.

JOG ŞELALESİ (HİNDİSTAN)

Sharavathi Nehri'nin 253 metre yükseklikten aşağı doğru dökülmesi ile oluşan Jog Şelalesi, Hindistan'nın en yüksek şelalelerinden bir tanesidir. Muson yağmurlarının başlaması ile çok yoğun bir kütleye sahip olur. Yağmur öncesi ise ince birkaç dere şeklinde dökülür.

HUANGGUOSHU ŞELALESİ (ÇİN)

Dünyanın en büyük şelalelerinden biri olma özelliği taşıyan Huangguoshu Şelalesi, Güneydoğu Asya'da bulunur. Çin sınırları içerisinde bulunan şelale 77.8 metre yükseklik ve 101 metre genişliğe sahiptir. Şelalenin hemen arkasında bulunan 134 metre uzunluktaki mağara sayesinde şelaleyi yakından görme şansı elde ediyorsunuz.

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