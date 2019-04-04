Devil May Cry 5 Türkçe yama çıktı!

Capcom’un pozitif yorumlar alan DMC serisinin yeni oyunu Devil May Cry 5, geçtiğimiz ay PC, PS4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirmişti. Her oyun da olduğu gibi Devil May Cry 5’te de Türkçe dil seçeneği yer almıyordu. Önemli Türkçe çevirilere imza atan U-Crew ekibi bugün Devil May Cry 5 Türkçe yama ile karşımıza çıktı.
Murat Keser’in yürüttüğü Devil May Cry 5 Türkçe çeviri projesi yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yüzde 100 Türkçe yama ile karşımıza çıkan ekibin oyunla ilgili çevirdiği yerlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Genel Toplam %100
Ana menü %100
Oyun içi altyazılar %100
Sinematikler %100
Eğiticiler %100
Toplanabilir dosyalar ve açıklamaları %100
Harita %100
Objeler, araç ve öğeler %100
20 TL ve üzerinde U-Crew’e bağış yaparak yamayı indirebileceğinizi belirtelim. U-Crew Lisans Kayıt Oluşturucu ve Türkçe yama hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
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