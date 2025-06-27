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Devin Özek, Kolombiya'ya uçtu... Fenerbahçe'den Al Nassr'ın yıldızı Jhon Duran için harekat!

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe’de forvet arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Jhon Duran için Kolombiya yollarına düştü.

Devin Özek, Kolombiya'ya uçtu... Fenerbahçe'den Al Nassr'ın yıldızı Jhon Duran için harekat!
Burak Kavuncu

Edin Dzeko’nun ayrılması ile forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda hızlı ve yırtıcı bir forvet arayan yönetimin radarına Jhon Duran girdi. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Jhon Duran’ın transferi için Kolombiya’ya gitti. Devin Özek'in oyuncuyu ikna etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR…

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Fenerbahçe yönetimi Arabistan’dan ayrılmak isteyen oyuncu için kulübü Al-Nassr’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Arabistan kulübünün oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

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Chelsea, Newcastle United gibi İngiliz kulüplerinin yanı sıra İtalya’dan Napoli, Roma ve Milan'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Oyuncu tarafının önceliğinin Avrupa’nın 5 büyük ligi olması Fenerbahçe’nin elini zayıflatıyor.

SERVET ÖDENDİ

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Al-Nassr'a 2024-2025 sezonunun devre arasında imza atan Jhon Duran, 18 maçta 12 gol atarak adından söz ettirdi. Suudi Arabistan ekibi tarafından 77 milyon Euro bonservis ödenen 21 yaşındaki hücum oyuncusuna büyük yatırım yapıldı.

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