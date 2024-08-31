Devlet Bahçeli 'Ferdi Tayfur' için talimatı verdi! Harekete geçildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılması için harekete geçildi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli'nin talimatıyla, MHP'li Sarıçam Belediyesinin çalışmalarına başladığı projenin Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak 2025'te tamamlanması beklendiği kaydedildi.

Proje kapsamında, müze, "Emmoğlu Yazlık Açık Hava Sineması", park, kütüphane, sanat atölyesi, "Merak Etme Sen Dinleti Alanı" ve kafe alanları yapılacak.

HAREKETE GEÇİLDİ

Proje kapsamında yapımı planlanan açık hava sinemasının aydınlatmalarının üzerine Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimleri yazılacak. Park ve sosyal yaşam alanının bulunduğu yerde ise Tayfur'un heykeli ile film afişleri olacak.

FERDİ TAYFURLU PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Ankara'da bir parkta yürüyüş yaparken çekilen görüntüleri, partinin sosyal medya hesabından yayınlanmıştı. Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eşliğinde yürüyen Bahçeli'nin bu görüntüleri uzun süre konuşulmuştu.