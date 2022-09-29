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Devlet desteğiyle kurdukları çiftlikten günlük 600 litre süt elde ediyorlar

29.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ata mesleği besiciliği bir asırdır sürdüren Şimşek ailesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibe desteğiyle 5 bin metrekarelik alan üzerine süt sığırcılığı tesisi kurdu - Halil Şimşek: - "Şu anda 45 hayvanım var. Bunlardan 30'u süt sığırcılığına yönelik ve tam kapasiteyle çalışıyorum"

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta besicilik yapan Şimşek ailesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 1 milyon 300 bin liralık hibe desteğiyle kurduğu süt sığırcılığı tesisinde günlük 600 litre süt üretiyor.

İl merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Beypınar köyünde yaşayan ve babasının yanında öğrendiği besiciliği uzun yıllar kardeşleriyle yürüten 55 yaşındaki Halil Şimşek, yaklaşık 20 yıl önce babasının vefatından sonra mesleğini tek başına sürdürmeye karar verdi.

Kardeşlerinden ayrıldıktan sonra 18 yıl süresince kurbanlık hayvan yetiştirmeye devam eden evli ve 3 çocuk babası Şimşek, 2020'de süt sığırcılığının daha karlı olduğunu düşünerek TKDK'nin hibe desteğine başvurdu.

- Kısa sürede günlük 600 litre süt pazarlamaya başladılar

Halil Şimşek, AA muhabirine, doğup büyüdükleri köyde geçen yıl TKDK'nin hibe desteğiyle 5 dönüm arazi üzerine ahır, samanlık deposu ve süt sığırcılığına yönelik ekipmanlardan oluşan tesis kurduklarını belirtti.

"Şu anda 45 hayvanım var. Bunlardan 30'u süt sığırcılığına yönelik ve tam kapasiteyle çalışıyorum. Günlük 600 litre süt alıyorum ve Sivas genelinde pazarlamasını yapıyorum." diyen Şimşek, süt sığırcılığından önce de tarım ve hayvancılıkta devletin çeşitli desteklerinden yararlandığını anlattı.

Çocuklarının da yardımıyla besiciliği sürdürdüğünü aktaran Şimşek, "Babadan oğula yaklaşık bir asırdır hayvancılıkla uğraştığımız için bana çocuklarım da yardımcı oluyor. Aile boyu bu meslekle uğraşıyoruz. Yaklaşık 20 senedir de devletin desteğiyle ayakta duruyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

- Hayvancılık sevgisi ağır basınca köyüne döndü

Babasına, hayvanların yemlenmesinden süt sağımına kadar kardeşi ile her konuda yardımcı olduğunu anlatan 32 yaşındaki Osman Şimşek de "Ben İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyoloji Bölümü mezunuyum. Daha önce hastanede çalıştım ama hayvancılığı o kadar çok seviyordum ki mesleğimi bırakıp buraya geldim. Çok memnunum, çok güzel para kazanıyoruz, sütümüz değerini görüyor." diye konuştu.

TKDK'nin sunduğu imkanı çok iyi değerlendirdiklerini dile getiren 30 yaşındaki Hakan Şimşek de eskiden besicilik yaparken ahırda sadece insan gücüyle çalıştıklarını, kurdukları tesiste ise birçok işi makinelerin yaptığını dile getirdi.

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süt Besicilik Sivas devlet desteği tkdk

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