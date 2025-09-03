Devlet okullarında kayıt için istenen bağışlar velileri isyan ettirdi: Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor

Özel okullardaki yüksek zam oranları, çok sayıda veliyi çocuklarını devlet okullarına kaydettirmeye yönlendirdi. Ancak devlet okullarındaki kayıt sürecinde veliler, “bağış” adı altında istenen yüklü paralarla karşılaşınca tepkiler büyüdü.

BAĞIŞ PARALARI SEMTLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Velilerin aktardığına göre, gelir seviyesi düşük bölgelerde kayıt için talep edilen bağışlar 10-20 bin lira civarında.

300 BİN TL İSTEYEN DE VAR

İstanbul’un Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi semtlerindeki devlet okullarında ise bu rakam 300 bin liraya kadar çıkıyor. Veliler, “bağışın gönüllülük esasına dayanması gerekirken fiilen kayıt şartı haline getirildiğini” söylüyor.

VELİ-DER: “BU PARALAR ÖDENMEMELİ”

Star'da yer alan habere göre; VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velilere bağış baskısına boyun eğmemeleri çağrısında bulundu. Yılmaz, “Okulda boş kontenjan varsa öğrencinin kaydı yapılmak zorunda. Hiçbir şekilde ücret talep edilemez. Böyle bir durumla karşılaşan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’na, CİMER’e ya da derneğimize başvursun. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor” dedi.

VELİLER NE YAPMALI?

Uzmanlara göre, velilerden kayıt için bağış istenmesi hukuka aykırı. Velilerin, talep edilen paraları ödemeden kayıt haklarını aramaları ve resmi mercilere şikâyette bulunmaları gerekiyor.