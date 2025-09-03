EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Devlet okullarında kayıt için istenen bağışlar velileri isyan ettirdi: Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor

Özel okullardaki fahiş zamlar nedeniyle devlet okullarına yönelen veliler, bu kez “zorunlu bağış” talepleriyle karşı karşıya kaldı. Lüks semtlerde bağış adı altında talep edilen ücretler 300 bin liraya kadar yükselirken, VELİ-DER velileri ödeme yapmamaları konusunda uyardı.

Devlet okullarında kayıt için istenen bağışlar velileri isyan ettirdi: Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor
Devrim Karadağ

Özel okullardaki yüksek zam oranları, çok sayıda veliyi çocuklarını devlet okullarına kaydettirmeye yönlendirdi. Ancak devlet okullarındaki kayıt sürecinde veliler, “bağış” adı altında istenen yüklü paralarla karşılaşınca tepkiler büyüdü.

Devlet okullarında kayıt için istenen bağışlar velileri isyan ettirdi: Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor 1

BAĞIŞ PARALARI SEMTLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Velilerin aktardığına göre, gelir seviyesi düşük bölgelerde kayıt için talep edilen bağışlar 10-20 bin lira civarında.

Devlet okullarında kayıt için istenen bağışlar velileri isyan ettirdi: Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor 2

300 BİN TL İSTEYEN DE VAR

İstanbul’un Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi semtlerindeki devlet okullarında ise bu rakam 300 bin liraya kadar çıkıyor. Veliler, “bağışın gönüllülük esasına dayanması gerekirken fiilen kayıt şartı haline getirildiğini” söylüyor.

Devlet okullarında kayıt için istenen bağışlar velileri isyan ettirdi: Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor 3

VELİ-DER: “BU PARALAR ÖDENMEMELİ”

Star'da yer alan habere göre; VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velilere bağış baskısına boyun eğmemeleri çağrısında bulundu. Yılmaz, “Okulda boş kontenjan varsa öğrencinin kaydı yapılmak zorunda. Hiçbir şekilde ücret talep edilemez. Böyle bir durumla karşılaşan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’na, CİMER’e ya da derneğimize başvursun. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor” dedi.

VELİLER NE YAPMALI?

Uzmanlara göre, velilerden kayıt için bağış istenmesi hukuka aykırı. Velilerin, talep edilen paraları ödemeden kayıt haklarını aramaları ve resmi mercilere şikâyette bulunmaları gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu 'fırsatı' da kaçırmadılar! Hiçbir şey değişmedi ama iki haftada fiyatı 5 bin lira arttıBu 'fırsatı' da kaçırmadılar! Hiçbir şey değişmedi ama iki haftada fiyatı 5 bin lira arttı
Merakla bekleniyordu... O illerin zam oranı belli oldu!Merakla bekleniyordu... O illerin zam oranı belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

Bu 'fırsatı' da kaçırmadılar! Hiçbir şey değişmedi ama iki haftada fiyatı 5 bin lira arttı

Bu 'fırsatı' da kaçırmadılar! Hiçbir şey değişmedi ama iki haftada fiyatı 5 bin lira arttı

Şi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepki

Şi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepki

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor

İsyan ettiren tarife! Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor

İsyan ettiren tarife! Ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.