Devre arasında Nwakaeme bombası! ''Bizi şampiyon yapar''

Trabzonspor'dan maaş problemi nedeniyle ayrılan ve sonrasında geri dönmek isteyen fakat bordo-mavililerin istemediği Nwakaeme için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

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Menajeriyle görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar olumlu yanıt aldı. Türkiye'den Trabzonspor istemediği için ayrıldığı öğrenen Beşiktaş, Nwakaeme'nin teklif gelmesi halinde Beşiktaş'a gelebileceği yanıtını aldı. Bu haberin duyulmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Nwakaeme gelirse Şenol Güneş'in elinde bizi şampiyon yapar" ifadelerini kullandı.



