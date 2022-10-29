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Devre arasında Nwakaeme bombası! ''Bizi şampiyon yapar''

29.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in imzasının ardından gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Şimdiden kadro planlamasına başlayan siyah-beyazlılarda Nwakaeme sürprizi yaşanıyor. Menajeriyle konuşan Beşiktaşlılar, Nwakaeme'nin devre arasında Türkiye'ye gelmek istediği bilgisine ulaştı.

Devre arasında Nwakaeme bombası! ''Bizi şampiyon yapar''

Trabzonspor'dan maaş problemi nedeniyle ayrılan ve sonrasında geri dönmek isteyen fakat bordo-mavililerin istemediği Nwakaeme için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

DEVRE ARASINDA GELEBİLİR

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Menajeriyle görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar olumlu yanıt aldı. Türkiye'den Trabzonspor istemediği için ayrıldığı öğrenen Beşiktaş, Nwakaeme'nin teklif gelmesi halinde Beşiktaş'a gelebileceği yanıtını aldı. Bu haberin duyulmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Nwakaeme gelirse Şenol Güneş'in elinde bizi şampiyon yapar" ifadelerini kullandı.


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