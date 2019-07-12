Türkiye'nin son dönem önde gelen ressamlarından Devrim Erbil'in hayatı, "Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki" filmiyle beyazperdeye aktarılacak. Senaryosunu ve yönetmenliğimi Durmuş Akbulut’un üstleceği filmin çekimleri, İstanbul ve Balıkesir'de yapılacak.

21 Ağustos’ta çekimlerine başlanması planlanan filmle ilgili konuşan yönetmen Akbulut, "Dünya sinema tarihinde resim duygusuyla hareket eden çok sayıda sinemacı var. Başta Japon yönetmen Akira Kurosawa. Kurosawa’nın tüm filmleri nerdeyse akademik ölçüde resim kadrajlarının ürünüdür. Hitchcock’un bazı filmleri, mekanlarını doğrudan Amerikalı ressam Edward Hopper’ın resimlerinden alır; hem de bire bir. Sinemanın en etkili dramatik ışığı, ismini bir ressamdan, Rembrandt’tan alır." diye konuştu.

Filmi yaparken büyük bir sorumluluk duygusu taşıdığını belirten Akbulut, "Onu neredeyse jestlerine kadar tanıdım. Sanatının en ince ayrıntılarını öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Bunun yanında çocukluğunu, üniversite hocalığını, gündelik yaşamını da öğrenme şansım oldu. Bunlar bir sinemacı için asla satın alınamayacak değerde. Dürüstçe söylüyorum, Devrim Erbil'i bir ağabey, bir hoca ve nihayetinde manevi babam gibi görüyorum. Bana hep öyle davrandı. Bu yüzden, bu filmi yaparken, bunun sorumluluğunu taşıyorum." ifadelerini kullandı.