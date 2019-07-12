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Devrim Erbil'in hayatını konu alan film 21 Ağustos'ta "motor" diyecek

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SİNEMA TV  | 12.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Devrim Erbil'in hayatını beyazperdeye aktaracak "Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki" filmi için hazırlıklarda sona gelindi.

Devrim Erbil'in hayatını konu alan film 21 Ağustos'ta "motor" diyecek

Türkiye'nin son dönem önde gelen ressamlarından Devrim Erbil'in hayatı, "Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki" filmiyle beyazperdeye aktarılacak. Senaryosunu ve yönetmenliğimi Durmuş Akbulut’un üstleceği filmin çekimleri, İstanbul ve Balıkesir'de yapılacak.

21 Ağustos’ta çekimlerine başlanması planlanan filmle ilgili konuşan yönetmen Akbulut, "Dünya sinema tarihinde resim duygusuyla hareket eden çok sayıda sinemacı var. Başta Japon yönetmen Akira Kurosawa. Kurosawa’nın tüm filmleri nerdeyse akademik ölçüde resim kadrajlarının ürünüdür. Hitchcock’un bazı filmleri, mekanlarını doğrudan Amerikalı ressam Edward Hopper’ın resimlerinden alır; hem de bire bir. Sinemanın en etkili dramatik ışığı, ismini bir ressamdan, Rembrandt’tan alır." diye konuştu.

Filmi yaparken büyük bir sorumluluk duygusu taşıdığını belirten Akbulut, "Onu neredeyse jestlerine kadar tanıdım. Sanatının en ince ayrıntılarını öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Bunun yanında çocukluğunu, üniversite hocalığını, gündelik yaşamını da öğrenme şansım oldu. Bunlar bir sinemacı için asla satın alınamayacak değerde. Dürüstçe söylüyorum, Devrim Erbil'i bir ağabey, bir hoca ve nihayetinde manevi babam gibi görüyorum. Bana hep öyle davrandı. Bu yüzden, bu filmi yaparken, bunun sorumluluğunu taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Filmin çekimlerinin ağırlıklı olarak Balıkesir ve İstanbul’da yapılacağını, birkaç sahnenin Çanakkale'de çekilebileceğini aktaran Akbulut, yaklaşık dört hafta sürecek çekimlere sonbaharın kışa dönük rengi ortaya çıkmadan tüm çekimlerin tamamlanmış olması için 21 Ağustos'ta başlayacaklarını dile getirdi.
Akbulut, Picus Film olarak filmin yapımcılığını Devrim Erbil Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın desteğiyle üstlendiklerini, Türkiye'den İde Yapım'ın da ortak yapımcı olduğunu ifade etti.


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Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki Devrim Erbil Durmuş Akbulut

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