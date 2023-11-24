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Devrim Özkan'lı Ne Gemiler Yaktım'ın ilk fragmanı yayınlandı! O sahne gündem oldu: Tamam at o zaman ya

24.11.2023 23:57 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin merakla beklenen Ne Gemiler Yaktım dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Devrim Özkan, Deniz Baysal, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman'ı bulunduran dizi, ilk fragmanıyla güncem oldu.

Ne Gemiler Yaktım dizisinin fragmanı büyük merak uyandırdı. Son dönemde oldukça popüler olan Devrim Özkan'ın sahneleri ise sosyal medyada gündem oldu.

En son yine Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban ile partner olan Devrim Özkan, Songül Payaslı karakterine hayat veriyordu.

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Teşkilat'tan ayrılan Deniz Baysal ile başrolü paylaşan Özkan'ın sahneleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Yayınlanan fragmanda Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Özkan'la özdeşleşen 'Tamam at o zaman ya' cümlesinin kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt’un imzası olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ dizisi yakında Show TV’de başlıyor.

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Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda ise Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

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Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.

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