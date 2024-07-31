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  4. Devrim Özkan'sız Deha sete çıktı! Aras Bulut İynemli'den paylaşım gecikmedi

Devrim Özkan'sız Deha sete çıktı! Aras Bulut İynemli'den paylaşım gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.07.2024 07:40
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Son olarak Devrim Özkan'ın kadrodan çıkarılmasıyla gündeme gelen Deha dizisi sonunda sete çıktı. Dizinin erkek başrolü Aras Bulut İynemli setten paylaşım yaptı.

Devrim Özkan'sız Deha sete çıktı! Aras Bulut İynemli'den paylaşım gecikmedi

Yeni sezonda merakla beklenen Deha son günlerde gündemde. Baba travması olan bir matematik dehasının hayatını konu alacak Deha dizisinde başrol krizi yaşanmıştı.

Kadın başrol için önce Devrim Özkan'la anlaşılmış sete çok kısa süre kala ise anlaşma sonlandırılmıştı.

Özkan yerine ise Ahsen Eroğlu'nun başrolü alması sosyal medyayı sallamıştı.

Devrim Özkan bu süreçte Ay Yapım'ı takipten çıkarırken sessizliğini korudu.

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Tüm bu gelişmeler bir yana, sezon için hazırlıklara başlayan dizinin erkek başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli de setten ilk paylaşımını yaptı.

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"Hayırlı uğurlu olsun" diyen başarılı oyuncu yeni karakterine de selam verdi.

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Aras Bulut İynemli
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