MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Devrim Özkan ve Akın Akınözü'lü “Halef” dizisi başlamadan bitti: Ekonomi onları da vurdu

Devrim Özkan ve Akın Akınözü'lü “Halef” dizisi başlamadan bitti: Ekonomi onları da vurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 10:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dizi daha başlamadan bitti; Erkan Petekkaya ve Kerem Alışık’lı Yasak Aşk dizisinden sonra Halef dizisi de rafa kalktı. Ekonominin ve reklam gelirlerinin etkisi Halef dizisini de vurdu.

Devrim Özkan ve Akın Akınözü'lü “Halef” dizisi başlamadan bitti: Ekonomi onları da vurdu

OGM Pictures ve FARO imzalı, Tunahan Kurt’un hikâyesini yazdığı ve Sinan Öztürk’ün yöneteceği “Halef” dizisi için son anda beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Hazırlık çalışmaları devam ederken, dizi için yapılan oyuncu görüşmeleri de ilerlemişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekonomik krizin etkisiyle kanalların reklam gelirlerinin düşmesi ve diziye dair zamanlama planındaki değişiklik nedeniyle "Halef" dizisi şimdilik beklemeye alındı.

Ekran görüntüsü 2024-12-23 105753

HALEF DİZİSİ OYUNCULARI

Esenler Otogarı’nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarını sorgulayan dizi için “Zaro Karslı” rolü için Ercan Kesal ile anlaşılmış, başrol Timur için ise Akın Akınözü ile anlaşılmıştı. Ayrıca, “Reyhan” rolü için de Devrim Özkan ile imzalar atılmak üzereydi. Tansu Biçer, Hazal Türesan, Derya Karadaş gibi ünlü oyuncuların da adları projede geçiyordu.

jjk
Ancak, tüm hazırlık sürecine rağmen ekonomik sebepler ve zamanlama sıkıntıları nedeniyle "Halef" dizisinin çekimleri ve yayın takvimi şimdilik durdurulmuş durumda.

Wanda Nara durmuyor! Bikinisi küçük geldi Wanda Nara durmuyor! Bikinisi küçük geldi

Dizinin geleceği ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda izleyicilerle paylaşılacağı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü devrim özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayı soruldu! Dikkat çeken veriler: Bir aday %9.5 puanla önde

Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayı soruldu! Dikkat çeken veriler: Bir aday %9.5 puanla önde

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

24 binden az 25 binden fazla olmayacak

24 binden az 25 binden fazla olmayacak

Netanyahu durmuyor! Sıradaki ülkeyi açıkladı

Netanyahu durmuyor! Sıradaki ülkeyi açıkladı

Bu şifreleri kullananlar dikkat! Bugün itibarıyla başladı

Bu şifreleri kullananlar dikkat! Bugün itibarıyla başladı

Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı!

Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.