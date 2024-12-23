Devrim Özkan ve Akın Akınözü'lü “Halef” dizisi başlamadan bitti: Ekonomi onları da vurdu

OGM Pictures ve FARO imzalı, Tunahan Kurt’un hikâyesini yazdığı ve Sinan Öztürk’ün yöneteceği “Halef” dizisi için son anda beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Hazırlık çalışmaları devam ederken, dizi için yapılan oyuncu görüşmeleri de ilerlemişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekonomik krizin etkisiyle kanalların reklam gelirlerinin düşmesi ve diziye dair zamanlama planındaki değişiklik nedeniyle "Halef" dizisi şimdilik beklemeye alındı.

HALEF DİZİSİ OYUNCULARI

Esenler Otogarı’nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarını sorgulayan dizi için “Zaro Karslı” rolü için Ercan Kesal ile anlaşılmış, başrol Timur için ise Akın Akınözü ile anlaşılmıştı. Ayrıca, “Reyhan” rolü için de Devrim Özkan ile imzalar atılmak üzereydi. Tansu Biçer, Hazal Türesan, Derya Karadaş gibi ünlü oyuncuların da adları projede geçiyordu.



Ancak, tüm hazırlık sürecine rağmen ekonomik sebepler ve zamanlama sıkıntıları nedeniyle "Halef" dizisinin çekimleri ve yayın takvimi şimdilik durdurulmuş durumda.

Dizinin geleceği ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda izleyicilerle paylaşılacağı belirtiliyor.