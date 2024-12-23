MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Wanda Nara söylenenleri umursamıyor! Bu sefer bikinisi küçük geldi

Wanda Nara söylenenleri umursamıyor! Bu sefer bikinisi küçük geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Icardi ile boşanma süreci ve kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşkıyla gündemde olan Wanda Nara durmuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isim bu sefer de üzerine küçük belen bikinisiyle poz verdi.

Wanda Nara söylenenleri umursamıyor! Bu sefer bikinisi küçük geldi

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın olaylı boşanma süreci devam ederken ifşaların da ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Sivasspor oyuncusu Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri Wanda Nara hakkında “Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın” demişti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşkıyla da gündeme geliyor.

Sık sık aşk pozları paylaşan ve hakkındaki iddiaları umursamayan Wanda Nara'dan yeni paylaşım geldi.

Wanda Nara bu sefer de üzerine 2 beden küçük gelen bikinisiyle poz verince dile düştü.

Ekran görüntüsü 2024-12-23 102903

Sosyal medyada Wanda Nara'ya "Artık dur", "Bu pozlar çok kötü" yorumları yağdı.

Ünlü futbolcunun eski eşi patladı! "Wanda Nara kocamla yatıp..." Ünlü futbolcunun eski eşi patladı! "Wanda Nara kocamla yatıp..."

ICARDI BELGE SUNDU İDDİASI

Mauro Icardi’nin Wanda Nara’nın kendisini, Inter’de oynadığı dönemde 2 yıl boyunca Keita Balde ile aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videoları mahkemeye sunduğu iddia edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayı soruldu! Dikkat çeken veriler: Bir aday %9.5 puanla önde

Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayı soruldu! Dikkat çeken veriler: Bir aday %9.5 puanla önde

24 binden az 25 binden fazla olmayacak

24 binden az 25 binden fazla olmayacak

Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı!

Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı!

Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu böyle açıkladı!

Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu böyle açıkladı!

Bir durak dolusu otobüs cayır cayır yandı! Camlar patladı, itfaiyeyi saatlerce uğraştırdı

Bir durak dolusu otobüs cayır cayır yandı! Camlar patladı, itfaiyeyi saatlerce uğraştırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.