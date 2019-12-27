DG’ye göre 2019’un en iyi telefonları!

Peki yıl içerisinde satışa sunulup bizlere en iyi performansı sunan akıllı telefonlar hangileriydi? Donanım Günlüğü 2019’un en iyi telefonlarını masaya yatırdı. Listeyi oluştururken fiyat – performans kriteri temel kriteri oldu. Yani sizlerle paylaşacağımız listede üst segment modeller olduğu gibi, orta segment cihazlar da bulunuyor.

Sonuçta bir cihazın yalnızca güçlü olması kullanıcılar için pek bir şey ifade etmiyor. Gücün yanında iyi bir kamera ve en önemlisi de tatmin edici bir fiyat etiketi bulunması gerekiyor.

HUAWEI P30 PRO



Yonga Seti: Kirin 980

RAM: 6GB / 8GB

Dahili Depolama: 128GB / 256GB / 512GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.47 inç OLED

Batarya: 4200 mAh

Kamera: 40MP + 20MP + 8MP + ToF / 32MP

HUAWEI MATE 30 PRO



Yonga Seti: Kirin 990

RAM: 8GB

Dahili Depolama: 128GB / 256GB

Ekran: 1176 x 2400 px 6.53 inç OLED

Batarya: 4500 mAh

Kamera: 40MP + 8MP + 40MP + 3D ToF / 32MP + 3D ToF

OPPO RENO 2



Yonga Seti: Snapdragon 730G

RAM: 8GB

Dahili Depolama: 128GB /256GB

Ekran: 1080 x 2400 px 6.5 inç AMOLED

Batarya: 4000 mAh

Kamera: 48MP + 13MP + 8MP + 2MP / 16MP