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  4. DG’ye göre 2019’un en iyi telefonları!

DG’ye göre 2019’un en iyi telefonları!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

2019 akıllı telefon sektörü açısından önemli bir yıl oldu. 5G destekli ilk modeller bu yıl içerisinde raflardaki yerini alırken, katlanabilir ekran teknolojisine sahip ilk telefonları da 2019’da deneyimleme fırsatı bulduk.

DG’ye göre 2019’un en iyi telefonları!

Peki yıl içerisinde satışa sunulup bizlere en iyi performansı sunan akıllı telefonlar hangileriydi? Donanım Günlüğü 2019’un en iyi telefonlarını masaya yatırdı. Listeyi oluştururken fiyat – performans kriteri temel kriteri oldu. Yani sizlerle paylaşacağımız listede üst segment modeller olduğu gibi, orta segment cihazlar da bulunuyor.

Sonuçta bir cihazın yalnızca güçlü olması kullanıcılar için pek bir şey ifade etmiyor. Gücün yanında iyi bir kamera ve en önemlisi de tatmin edici bir fiyat etiketi bulunması gerekiyor.

HUAWEI P30 PRO

Yonga Seti: Kirin 980
RAM: 6GB / 8GB
Dahili Depolama: 128GB / 256GB / 512GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.47 inç OLED
Batarya: 4200 mAh
Kamera: 40MP + 20MP + 8MP + ToF / 32MP

HUAWEI MATE 30 PRO

Yonga Seti: Kirin 990
RAM: 8GB
Dahili Depolama: 128GB / 256GB
Ekran: 1176 x 2400 px 6.53 inç OLED
Batarya: 4500 mAh
Kamera: 40MP + 8MP + 40MP + 3D ToF / 32MP + 3D ToF

OPPO RENO 2

Yonga Seti: Snapdragon 730G
RAM: 8GB
Dahili Depolama: 128GB /256GB
Ekran: 1080 x 2400 px 6.5 inç AMOLED
Batarya: 4000 mAh
Kamera: 48MP + 13MP + 8MP + 2MP / 16MP

XIAOMI NOTE 10

Yonga Seti: Snapdragon 730G
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 128GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.47 inç AMOLED
Batarya: 5260 mAh
Kamera: 108MP + 12MP + 5MP + 20MP + 2MP / 32MP

SAMSUNG GALAXY S10+

Yonga Seti: Exynos 9820
RAM: 8GB / 12GB
Dahili Depolama: 128GB / 512GB / 1TB
Ekran: 1440 x 3040 px 6.4 inç Dynamic AMOLED
Batarya: 4100 mAh
Kamera: 12MP + 12MP + 16MP / 10MP + 8MP

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Anahtar Kelimeler:
huawei oppo xiaomi samsung

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