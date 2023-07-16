EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

DGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

16.07.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Duyuruda, "2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS): temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı" ifadesine yer verildi. ÖSYM'den yapılan 'Dikey Geçiş Sınavı' açıklaması ve konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte 2023 DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...

DGS soruları ve cevapları ile ilgili yazılı açıklama ÖSYM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Sınavda adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru soruldu. DSG soruları ve cevap anahtarı açıklandı. İşte, 2023 DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı ve detaylar...

j5

DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 26 Temmuz 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

DGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Üniversite harçları' iddiasına yalanlama'Üniversite harçları' iddiasına yalanlama
Anahtar Kelimeler:
dgs soruları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.