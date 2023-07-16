DGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı

DGS soruları ve cevapları ile ilgili yazılı açıklama ÖSYM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Sınavda adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru soruldu. DSG soruları ve cevap anahtarı açıklandı. İşte, 2023 DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı ve detaylar...

DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 26 Temmuz 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.