DGS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı! 2025 DGS kayıtları en zaman yapılacak? DGS sonuç ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-DGS’nin yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin 'https://sonuc.osym.gov.tr 'adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Ayrıca elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.
(DHA)
