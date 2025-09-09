DGS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı! 2025 DGS kayıtları en zaman yapılacak? DGS sonuç ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-DGS’nin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin 'https://sonuc.osym.gov.tr 'adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYITLAR 11-17 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

E-KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Ayrıca elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır