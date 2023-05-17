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DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? DGS başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ÖSYM takvimi ile başvuru tarihleri!

17.05.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS 2023 başvurularına dair detaylar adaylar tarafından merak edildi. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilmektedir. DGS 2023 sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar başvuru ücreti ve tarihlerine ilişkin araştırmalarına hız kazandırdılar. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? DGS başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor?

DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? DGS başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ÖSYM takvimi ile başvuru tarihleri!

DGS 2023 yılında da sık sık sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık alınan eğitimler dört yıla tamamlanabiliyor. Geçtiğimiz yıl 190 TL olarak belirlenen sınav ücretinin bu yıl ne kadar olacağı lisans adayları tarafından araştırılmaya başladı. İşte DGS 2023'e dair detaylar...

DGS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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DGS BAŞVURU TARİHLERİ

Yine ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda; 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir.

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Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

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Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.

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