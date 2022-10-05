DGS ek tercih başvuruları başladı! DGS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri...

DGS ek tercih hakkında merak edilen güncelleme ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından geldi. DGS ek tercih başvurusunun açıldığı duyuruldu. Bunun üzerine DGS ek tercih başvuru süreci hakkındaki önemli detaylar merak konusu oldu. Peki DGS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri...

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS ek tercih başvuruları başladı. DGS ek tercih başvuruları 4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Ek tercih işlemleri için adaylardan 30 TL alınacak.

DGS ek tercih başvurularının yapılması için 10 Ekim saat 23:59'a kadar süre tanındı. Başvurular ÖSYM'nin, "ais.ösym.gov.tr" adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılacak.

DGS başvurusu için gerekli olan 30 TL ÖSYM'nin internet adresinden ödenecek. Bunun için sayfada yer alan e-İşlemler-Ödemeler kısmından ödeme yapılacak. Ödemeler, kredi veya banka kartı ile 11 Ekim tarihine kadar gerçekleştirilecek.

EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

DGS ek tercih başvurularının alınmasıyla ek tercih kılavuzu da yayımlandı. Adaylar ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,23997/2022-dgs-ek--tercih-bilgileri-ve-tablolar.html' adresinden erişim sağlayabilir.

