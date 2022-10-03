EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS ek tercih kılavuzu 2022: DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM açıklamasında

DGS ek tercih kılavuzu 2022: DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM açıklamasında

03.10.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım heyecanı sürüyor. DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alındı ve tercih sonuçları erişime açıldı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS ek tercih kılavuzu 2022: DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM açıklamasında

DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açılacak. Bu kılavuz ile üniversite taban puanları ve boş kontenjanları da netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklandı, ek tercihler ise 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklandı, ek tercihler ise 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı.
Bu yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise 7 Eylül'de açıklandı.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan
adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirdeYükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS’ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman?VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman?
TUS 2022 2. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?TUS 2022 2. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?
Kılavuz eş anlamlısı nedir?Kılavuz eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
DGS dgs 2022 dgs ek tercih dgs ek tercih kılavuzu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Okul ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

Okul ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar

Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar

Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu?

Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu?

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Ünlü isme yakın markaj! “Ücretsiz VIP üyelik...”

Ünlü isme yakın markaj! “Ücretsiz VIP üyelik...”

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.